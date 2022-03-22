В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

В 2022 году в Симферополе отремонтируют и благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

По его информации, благоустройство выполняется в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом Министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы Республики Крым «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день по общественным территориям заключено 4 контракта. Активные работы ведутся в сквере по улице Залесская, на бульваре Франко и мемориале «Скорбящая» по улице Маршала Жукова. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству сквера у доски почёта КРИК, — отметил Роман Гусынин.

Он также добавил, что в рамках ремонта на всех общественных пространствах установят малые архитектурные формы, оборудуют уличное освещение, видеонаблюдение, выполнят озеленение. На ремонт общественных пространств Правительством Москвы выделено 263 миллиона рублей. Также дополнительно предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере порядка 25 миллионов рублей.

На данный момент по 18 дворовым территориям благоустройство ведётся на 5 объектах, где подрядчики приступили к выполнению демонтажных работ. Всего на ремонт симферопольских дворов выделено 253 миллиона рублей, — подчеркнул Роман Гусынин.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

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