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В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:47 22.03.2022

В 2022 году в Симферополе отремонтируют и благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

По его информации, благоустройство выполняется в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом Министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы Республики Крым «Формирование комфортной городской среды».

В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

На сегодняшний день по общественным территориям заключено 4 контракта. Активные работы ведутся в сквере по улице Залесская, на бульваре Франко и мемориале «Скорбящая» по улице Маршала Жукова. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству сквера у доски почёта КРИК, — отметил Роман Гусынин.

В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

Он также добавил, что в рамках ремонта на всех общественных пространствах установят малые архитектурные формы, оборудуют уличное освещение, видеонаблюдение, выполнят озеленение. На ремонт общественных пространств Правительством Москвы выделено 263 миллиона рублей. Также дополнительно предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере порядка 25 миллионов рублей.

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В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

На данный момент по 18 дворовым территориям благоустройство ведётся на 5 объектах, где подрядчики приступили к выполнению демонтажных работ. Всего на ремонт симферопольских дворов выделено 253 миллиона рублей, — подчеркнул Роман Гусынин.

В Симферополе в этом году благоустроят 5 общественных и 18 дворовых территорий

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.


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