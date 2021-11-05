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 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:28 05.11.2021

Сегодня в Симферополе состоялось открытие одного из пяти общественных пространств, работа по благоустройству которых начата в 2021 году, – сквер «Ветан». Благоустроенная по программе «Формирование комфортной городской среды» территория теперь встречает жителей и гостей столицы в микрорайоне Фонтаны.

 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

В честь долгожданного события Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель администрации Симферополя Валентин Демидов посадили можжевельники и кипарисы, которые символически завершили зелёную композицию, украшающую сквер.

 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

В рамках поручения Владимира Путина Правительство Москвы выделило средства на благоустройство придомовых и общественных территорий. Данный сквер является примером нашей большой совместной работы. Результативность есть, – прокомментировал Глава Республики Крым.

 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

Раньше территория вблизи школы № 44 была заброшена. Сейчас же на месте бывшего пустыря – благоустроенная зона. Установлены детские и спортивные площадки, обустроены пешеходные дорожки, уличное освещение, система полива, установлена уличная мебель, выполнено озеленение. Сквер «Ветан» стал украшением микрорайона Фонтаны.

 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

Глава администрации столицы Крыма Валентин Демидов отметил, что открытие сквера для жителей микрорайона является знаковым событием. Они с первых дней наблюдали за благоустройством этого общественного пространства.

 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

Мы завершили этот проект. Сквер определённо станет точкой притяжения для жителей микрорайонов Фонтаны и Ак-Мечеть. Здесь будут собираться дети, люди будут отдыхать и заниматься спортом. Безусловно, здесь есть место для перспективного развития. Территории, на которых существует возможность расположить дополнительные элементы. Так, договорились с жителями установить лавочки со спинками для людей пожилого возраста, – рассказал Валентин Демидов. – Это хорошее место для отдыха, чтобы провести время с семьёй. Так что хочется ещё раз поздравить жителей района с таким ярким событием.

 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Симферополе помимо сквера «Ветан» благоустраиваются еще 4 общественных территорий: площади Ленина и Куйбышева, скверы Казанский и Балаклавский.

 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

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