 В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны появился новый сквер

Сегодня в Симферополе состоялось открытие одного из пяти общественных пространств, работа по благоустройству которых начата в 2021 году, – сквер «Ветан». Благоустроенная по программе «Формирование комфортной городской среды» территория теперь встречает жителей и гостей столицы в микрорайоне Фонтаны.

В честь долгожданного события Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель администрации Симферополя Валентин Демидов посадили можжевельники и кипарисы, которые символически завершили зелёную композицию, украшающую сквер.

В рамках поручения Владимира Путина Правительство Москвы выделило средства на благоустройство придомовых и общественных территорий. Данный сквер является примером нашей большой совместной работы. Результативность есть, – прокомментировал Глава Республики Крым.

Раньше территория вблизи школы № 44 была заброшена. Сейчас же на месте бывшего пустыря – благоустроенная зона. Установлены детские и спортивные площадки, обустроены пешеходные дорожки, уличное освещение, система полива, установлена уличная мебель, выполнено озеленение. Сквер «Ветан» стал украшением микрорайона Фонтаны.

Глава администрации столицы Крыма Валентин Демидов отметил, что открытие сквера для жителей микрорайона является знаковым событием. Они с первых дней наблюдали за благоустройством этого общественного пространства.

Мы завершили этот проект. Сквер определённо станет точкой притяжения для жителей микрорайонов Фонтаны и Ак-Мечеть. Здесь будут собираться дети, люди будут отдыхать и заниматься спортом. Безусловно, здесь есть место для перспективного развития. Территории, на которых существует возможность расположить дополнительные элементы. Так, договорились с жителями установить лавочки со спинками для людей пожилого возраста, – рассказал Валентин Демидов. – Это хорошее место для отдыха, чтобы провести время с семьёй. Так что хочется ещё раз поздравить жителей района с таким ярким событием.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Симферополе помимо сквера «Ветан» благоустраиваются еще 4 общественных территорий: площади Ленина и Куйбышева, скверы Казанский и Балаклавский.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.