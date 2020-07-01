В Симферополе в отношении оперативного сотрудника органов МВД возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России в Симферополе. Он подозревается подозревается в получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по Железнодорожному району установлено, что днем 29 июня текущего года оперативник, находясь в своем автомобиле, припаркованном на улице Механизаторов, получил от местного жителя взятку в 15 тысяч рублей. Ранее в отношении мужчины в органах полиции был зарегистрирован материал проверки на предмет совершения им в состоянии алкогольного опьянения угрозы убийством. За денежное вознаграждение оперативник предложил скрыть часть документов, собранных в ходе проверки, а также в целом решить вопрос о непривлечении гражданина к ответственности, — сообщили в региональном управлении Следкома.

После получения взятки оперативник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и сотрудниками ОРЧ ОСБ МВД России по Республике Крым.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие готовиться предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.