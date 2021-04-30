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В Симферополе в Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать в особом режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 20:01 30.04.2021

В связи с проведением мероприятий, посвященных Светлому Христову Воскресению (Пасха), в ночь с 1 на 2 мая в столице Крыма общественный транспорт будет работать до 2 часов.

С целью организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, будет обеспечена бесперебойная работа автобусов и троллейбусов на муниципальных маршрутах общего пользования в Симферополе в ночь с 1 на 2 мая до 02:00 часов утра для развоза жителей и гостей города от мест проведения церковных служб до различных районов города, — цитирует пресс-служба  главу администрации Симферополя Валентина Демидова.

Глава администрации также добавил, что в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 20% подвижного состава.

В Симферополе в Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать в особом режиме

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