В Симферополе в выходные дни будут ловить нетрезвых водителей

источник: пресс-служба администрации Симферополя
С тегами: ГИБДД Крыма
Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 16:24 24.04.2026
С 24 по 26 апреля 2026 года Госавтоинспекция г. Симферополя проводит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверке на состояние опьянения подвергаются все водители, проезжающие по участкам, где проходят так называемые «коридоры трезвости».
Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации.
Уважаемые участники дорожного движения! Просим Вас, сообщать о лицах, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения по телефону дежурной части управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым (3652) 668-700 или 102.
