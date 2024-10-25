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В Госавтоинспекции Крыма рассказали об аварийности на пассажирском транспорте  

В Симферополе в выходные сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 10:58 25.10.2024

С 25 по 27 октября 2024 года Госавтоинспекция г. Симферополя проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверке на состояние опьянения будут подвергнуты все водители, проезжающие по участкам, где проходит «коридор трезвости».

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.

Узнайте больше:  В Симферополе ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Автобус»

Госавтоинспекция напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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