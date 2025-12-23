В Симферополе в январе начнут приём пациентов две новые поликлиники

Медицинское учреждение, расположенное на улице Балаклавской, является структурным подразделением ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7», а в здание поликлиники на улице Яблочкова в пгт Грэсовский переедут сотрудники ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5».

Первичную медико-санитарную помощь в обоих учреждениях смогут получать и взрослые, и дети. Кроме кабинетов врачей, в зданиях оборудованы лаборатории, дневные стационары, кабинеты ЗОЖ и медицинской профилактики, неотложной помощи, процедурный, прививочный и другие.

Как отметил Сергей Аксёнов, обе поликлиники начнут прием пациентов уже в январе. Глава Крыма выразил признательность подрядчикам за успешно реализованные проекты.

Строительный процесс, несмотря на некоторые задержки, успешно завершен на обоих объектах. Уверен, симферопольцы оценят по достоинству удобное расположение поликлиник, а также созданные комфортные условия для получения медицинской помощи. Отмечу, что оба проекта реализованы за счет федеральных средств при непосредственной поддержке нашего Президента. Продолжаем менять систему здравоохранения в Крыму к лучшему, – сказал Глава республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов посетил Дом культуры в селе Перово Симферопольского района после капитального ремонта. Работы проводились в рамках государственной программы «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым».

По мнению Сергея Аксёнова, в учреждении созданы все необходимые условия для организации занятий и досуга, творческой самореализации граждан, проживающих как в районе, так и в Симферополе.

Дом культуры укомплектован необходимым числом сотрудников, для полноценного ведения культурно-досуговой деятельности закуплено новое оборудование и аппаратура. В актовом зале смогут разместиться до 400 человек одновременно.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым