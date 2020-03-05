В Симферополе — вернисаж персональной выставки художника Заремы Трасиновой

Вернисаж персональной выставки известного художника-графика, книжного иллюстратора, живописца, заслуженного художника АР Крым Заремы Трасиновой «Zarema…» презентуют в отделе документов по искусству Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 29-А) 11 марта (в 14:00). Куратор экспозици – художник и писатель Шевкет Кешфидинов.

Будет представлено более 100 графических и живописных произведений, разнообразных по тематическому содержанию и техническому исполнению. На протяжении своего творческого пути Зарема Трасинова отдает предпочтение графике, где основным средством выразительности является линия, штрих, цвет. В иллюстрациях к книгам автор с любовью вырисовывает детали национальной крымскотатарской одежды, предметы быта, приобщая читателей к родной культуре и истории. Цикл романтических композиций, исполненных в технике литографии, она посвятила средневековому поэту Ашику Умеру. В живописных работах «Гурзуф помнит», «Молитва», «На пажитях небесных», «В окрестностях Бахчисарая» передается образ человека, тоскующего по Родине, — говорят организаторы.

С особой выразительностью, отмечают специалисты, написаны портреты актрисы театра Зоре Биляловой, дочери, автопортрет и натюрморты «Розы», «Ирисы», «Сирень в китайской вазе» и др.

СПРАВКА: Зарема Трасинова родилась в 1939 г. в Симферополе.