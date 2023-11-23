В Симферополе — вернисаж выставки Вероники Шевчук «Сквозь призму моей души»

27 ноября 2023 г. в 16.00 в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко (ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А) состоится открытие персональной художественной выставки «Сквозь призму моей души», посвященной 65-летнему юбилею Вероники Шевчук, а также 40-летию педагогической и творческой деятельности.

На выставке представлено более 50 живописных полотен: сочные крымские натюрморты, лёгкие пленэрные и глубокие философские пейзажи, утончённые психологические портреты, написанные за последние годы.

Выставка подводит определённый итог и открывает зрителю многогранный характер творчества заслуженного художника АР Крым, лауреата Государственной премии Республики Крым, кандидата философских наук, доцента Вероники Шевчук. Экспозиция будет действовать до 13 декабря. Приглашаем всех желающих насладиться ярким, колоритным крымским искусством! — отмечают организаторы события.