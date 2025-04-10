В Симферополе — весенние работы в скверах и парках

В скверах и парках крымской столицы активно проводятся весенние работы, направленные на благоустройство общественных пространств. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

Весна — это время обновления, и город активными шагами вступает в новый сезон, создавая комфортные и уютные условия для отдыха и прогулок.

Городские службы осуществляют комплекс мероприятий по уборке территорий, ремонту и покраске уличной мебели, малых архитектурных форм и элементов благоустройства.

Особое внимание уделяется благоустройству военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города. Эти места требуют заботливого ухода и реставрации, чтобы сохранить память о подвиге защитников Отечества, — подчеркивает Эмин Набиев.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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