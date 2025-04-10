Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе — весенние работы в скверах и парках
Новости Республики
В Симферополе - весенние работы в скверах и парках
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе — весенние работы в скверах и парках

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 15:01 10.04.2025

В скверах и парках крымской столицы активно проводятся весенние работы, направленные на благоустройство общественных пространств. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

Весна — это время обновления, и город активными шагами вступает в новый сезон, создавая комфортные и уютные условия для отдыха и прогулок.

Городские службы осуществляют комплекс мероприятий по уборке территорий, ремонту и покраске уличной мебели, малых архитектурных форм и элементов благоустройства.

Особое внимание уделяется благоустройству военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города. Эти места требуют заботливого ухода и реставрации, чтобы сохранить память о подвиге защитников Отечества, — подчеркивает Эмин Набиев. 

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Симферополе благоустраивают Детский парк
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство Крыма

благоустройство Крыма

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x