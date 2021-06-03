В Симферополе визит к незнакомцу вечером для женщины завершился дракой с его сожительницей

В дежурную часть полиции в Симферополе в вечернее время поступило сообщение от 38-летней женщины о совершенном в отношении нее грабеже.

Она познакомилась на улице с мужчиной, который пригласил ее к себе домой. В то время начавшегося застолья, организованного гостеприимным хозяином, на пороге квартиры появилась его сожительница. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры нанесла гостье несколько ударов в лицо и забрала из ее сумочки около двух с половиной тысячи рублей. После этого она выгнала женщину на улицу. Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 27-летняя местная жительница, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Вместе с тем, проводя проверку, сотрудники полиции собрали доказательственную базу о причастности мужчины – хозяина жилища – к еще одному преступлению. Выяснилось, что 30-летний гражданский супруг подозреваемой в грабеже, на улице Марка Донского, подбежав со спины, выхватил пакет у 64-летней местной жительницы. В пакете находился мобильный телефон и личные вещи женщины.

По горячим следам сотрудниками полиции злоумышленник был задержан. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

Дознавателем и следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю в отношении подозреваемых граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, мужчине до четырех лет.

МВД по Республике Крым напоминает, как не стать жертвой грабителя:

не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумочке, лучше положить их во внутренние карманы одежды;

не носите свою сумку со стороны проезжей части, пользуйтесь плечевым ремешком, держите сумку под мышкой;

при снятии денег со счета в банке или из банкомата будьте бдительны, обращайте внимание на то, чтобы за вами никто не следил;

не пересчитывайте ваши деньги на улице;

поздно вечером не стоит привлекать излишнего внимания посторонних лиц к вашим украшениям, их лучше спрятать под одеждой или вообще снять;

не показывайте публично, особенно в ресторанах, кафе, что имеете при себе много денег;

не возите большую сумму денег в общественном транспорте, особенно в час «пик», лучше потратить немного денег на такси или попросить друзей, родственников отвезти вас по назначению и сберечь всю сумму;

при нападении на вас в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», который определит местонахождение лифта;

будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит вас на улице разменять деньги, возможно, это трюк, чтобы узнать содержимое вашего кошелька;

в вечернее время необходимо встречать своих близких, особенно женщин, подростков и пожилых людей на остановках общественного транспорта и провожать их при отъезде;

идите домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки;

если в темное время суток в безлюдном месте у вас просят закурить — будьте начеку и готовы к отражению возможного нападения, так как такая просьба часто бывает лишь приемом, отвлекающим ваше внимание.

Если так случилось, что, в отношении Вас совершено преступление, постарайтесь не потерять самообладания и запомнить любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавшего, о чем срочно, не теряя ни минуты, сообщите в органы внутренних дел по телефону «102» или обратитесь к ближайшему наряду полиции.

Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.