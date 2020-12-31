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В Симферополе включили освещение дороги в микрорайоне Каменский массив
Фото: Skitterphoto, pixabay.com

В Симферополе включили освещение дороги в микрорайоне Каменский массив

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 12:58 31.12.2020

В Симферополе завершили первый этап обустройства сетей освещения центральной автодороги в Каменском массиве. Это более чем 2 км от остановки общественного транспорта 4 до остановки 9 (конечная). Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В текущем 2020 году специалистами МБУ «Горсвет» проведен комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на планирование производства строительно-монтажных работ по обустройству сетей наружного освещения центральной автодороги микрорайона Каменский массив, – рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

По его информации, первый этап включал в себя строительство распределительного пункта электроснабжения установок наружного освещения, строительство линий общей протяженностью 2,6 километра, с частичным использованием существующих опор ГУП РК «Крымэнерго», а также монтаж осветительного оборудования сетей наружного освещения, состоящего из 99 светодиодных светильников высокой энергоэффективности.

В Симферополе включили освещение дороги в микрорайоне Каменский массив

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