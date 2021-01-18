В Симферополе вода из кранов стала плохо пахнуть. Причина – много грязи и хлора

С 11 по 17 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу крымской столицы поступило 345 обращений по вопросам водообеспечения. Большинство из них касалась вопросов, связанных с устранением аварий на сетях. Также 134 звонка поступило по отсутствию воды в Симферополе.

Основная часть этих обращений поступила из Железнодорожного района города, где в связи с проведением масштабных плановых работ специалистами ГУП РК «Вода Крыма» была ограничена подача воды по графику. Работы были завершены утром 15 января, заполнение системы производилось в пятницу и субботу, – рассказал заместитель главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

Также единичные звонки поступали от жителей улиц Киевская, Репина, Лескова, переулка Марсового, на которых из-за аварийных ситуаций также была ограничена подача воды. Порывы на водоводах были устранены, график подачи восстановлен.

Кроме того, в ЕДДС поступило 4 заявки о необходимости подвоза воды населению. Они отработаны силами ГУП РК «Вода Крыма».

Но в последние дни все больше жалоб симферопольцев на… запах воды из крана. Ответ коммунальщиков – прост: из-за забора придонной (загрязненной) воды пришлось усилить хлорирование.

К сожалению, в конце той недели из Симферопольского водохранилища подавали с низких горизонтов, мы уже насосами хватанули то, что хватанули, по городу пошел определенный запах. Мы увеличили дозу хлора, вода абсолютно безвредная, – рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, несмотря на низкие запасы в водохранилищах, ужесточения графиков подачи воды населению не предвидится..

Никаких ужесточений графика по Симферополю мы не предвидим, потому что все работы, которые запланированы и профинансированы как Республикой Крым, так и федеральным центром, у нас выполняются строго по графику, – сказал Баженов.

А вот напрягает коммунальщиков то, что население начало сливать горячую воду из батарей (то ли для мытья посуды, то ли для «банных дней»).

В связи с графиками подачи воды возникают такие случаи, что жители многоквартирных жилых домов пользуются водой из системы отопления для технических нужд. Это приводит к завоздушиванию стояка либо всего жилого дома. По факту выезда сотрудников управляющих компаний и теплоснабжающих предприятий выявляются эти факты, — рассказал заместитель министра ЖКХ Крыма Исмет Аблаев.

Отметим, что о возобновлении подачи горячей воды в Симферополе речи пока не идет.