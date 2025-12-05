В Симферополе водитель иномарки избил водителя машины «скорой помощи». С места ЧП сбежал

В Крыму следователи начали проверку после избиения водителя скорой помощи в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю. Инцидент произошел в пятницу около полудня. «Скорая» везла больного в стационар, водитель посигналил иномарке, которая перекрыла ему дорогу. Тогда из черного авто выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся, полиция устанавливает всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга социальных сетей, о хулиганских действиях в отношении водителя скорой помощи, — говорится в сообщении СК.
Ход проверки поставлен руководством крымского управления СК на контроль. Процессуальную проверку по факту инцидента проводит и прокуратура Республики Крым.
источник: РИА Новости Крым
