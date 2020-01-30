В Симферополе «водитель по найму» угнал автомобиль клиента

И укатил в Ростовскую область.

В Симферополе в полицию обратился 34-летний местный житель. Он сообщил, что до недавнего времени его возил водитель по найму. А теперь… авто пропало. Да и водитель больше не объявлялся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 55-летний житель Ростовской области, — рассказали в МВД по РК.

Правоохранители выяснили, что между заявителем и подозреваемым произошел конфликт. Обидевшись на работодателя, мужчина уехал на «служебном автомобиле» к родным за пределы Крыма.

По п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.