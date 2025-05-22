В Симферополе восстанавливают сети наружного освещения

Сегодня выполняются работы по восстановлению ранее утраченных сетей освещения по улице Миллера на участке от переулка Гавена до улицы Гражданская. Об этом сообщил директор МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко:

Данный участок протяженностью 600 метров продолжительное время был без освещения. Мы планируем завершить работу уже сегодня, и в темное время суток жители и гости нашего города смогут насладиться комфортным и безопасным проездом и проходом по данным участкам дорожной сети.

Также наряду с этим продолжается выполнение работ по заявкам граждан. В частности, это ремонт вышедших из строя светильников и восстановление обрывов на сетях освещения. На сегодняшний день задействовано порядка 20 электромонтеров и специализированные автовышки.

источник: пресс-служба администрации Симферополя