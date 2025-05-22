фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя
В Симферополе восстанавливают сети наружного освещения
Опубликовал: КрымPRESS
в Инфраструктура Крыма
16:56 22.05.2025
инфраструктура Крыма 2025-05-22
Сегодня выполняются работы по восстановлению ранее утраченных сетей освещения по улице Миллера на участке от переулка Гавена до улицы Гражданская. Об этом сообщил директор МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко:
Данный участок протяженностью 600 метров продолжительное время был без освещения. Мы планируем завершить работу уже сегодня, и в темное время суток жители и гости нашего города смогут насладиться комфортным и безопасным проездом и проходом по данным участкам дорожной сети.
Также наряду с этим продолжается выполнение работ по заявкам граждан. В частности, это ремонт вышедших из строя светильников и восстановление обрывов на сетях освещения. На сегодняшний день задействовано порядка 20 электромонтеров и специализированные автовышки.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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