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В Симферополе восстанавливают уличное освещение. А заодно работают по заявкам граждан
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе восстанавливают уличное освещение. А заодно работают по заявкам граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:01 02.11.2024

Специалисты МБУ «Горсвет» продолжают работы по восстановлению уличного освещения. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко.

В настоящее время специалисты МБУ «Горсвет» осуществляют работу по текущему содержанию сетей наружного освещения, в частности — проводя ревизию вышедших из строя осветительных приборов стационарного электрического освещения. Работы выполняются в микрорайонах Красная Горка и Новосергеевка, а также в районах улиц Дмитрия Ульянова и Русской. Для реализации указанных мероприятий задействованы четыре бригады общей численностью 14 человек.

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Кроме того, дополнительные бригады занимаются ремонтом вышедших из строя светильников и восстановлением сетей по заявкам граждан.

Работы осуществляются в плановом порядке на основании выявленных нарушений и сбоев в функционировании освещения, зарегистрированных во время выездов в вечернее время, а также по обращениям граждан, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Владимира Артемоненко. 

Администрация города продолжает свою деятельность по улучшению качества уличного освещения и выражает благодарность жителям за своевременное информирование о возникающих проблемах.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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