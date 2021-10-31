В Симферополе впервые состоялось первенство Республики Крым по спорту глухих (боулинг)

Первенство Республики Крым по спорту глухих (боулинг) среди 8 девушек (14-21 лет) в Симферополе состоялось в центре боулинга «Adrenaline» ТРК «Меганом».
Судейская коллегия соревнований во главе главного судьи Александра Плакунова подвела следующие результаты: Первое место заняла Екатерина Пипникова из Симферополя, второе место – Екатерина Гоголь из Алушты, а третье – Елизавета Косик из Черноморского, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.
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