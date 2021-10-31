Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | В Симферополе впервые состоялось первенство Республики Крым по спорту глухих (боулинг)

crimeapress_news

verevo
В Симферополе впервые состоялось первенство Республики Крым по спорту глухих (боулинг)
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

В Симферополе впервые состоялось первенство Республики Крым по спорту глухих (боулинг)

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:06 31.10.2021

Первенство Республики Крым по спорту глухих (боулинг) среди 8 девушек (14-21 лет) в Симферополе состоялось в центре боулинга «Adrenaline» ТРК «Меганом».

Судейская коллегия соревнований во главе главного судьи Александра Плакунова подвела следующие результаты: Первое место заняла Екатерина Пипникова из Симферополя, второе место – Екатерина Гоголь из Алушты, а третье – Елизавета Косик из Черноморского, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

В Симферополе впервые состоялось первенство Республики Крым по спорту глухих (боулинг)

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.