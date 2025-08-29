Прямо сейчас:
В Симферополе — временное ограничение движения 3 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:08 29.08.2025

В Симферополе в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны будет ограничено движение транспортных средств.

Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 12:00 часов 3 сентября на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина). На участке также будет запрещена парковка транспортных средств и организовано дежурство машины эвакуатора. Просим жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.  

Просмотры: 3

