В Симферополе — временное ограничение движения. Где и почему

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений 12 марта, с 7:30 до 00:00 в Симферополе будет ограничено движение на участках улиц:

— улица Казанская (от ул. Крейзера до ул. Толстого);

— улица Хацко (от ул. Крейзера до ул. Павленко).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — отметили в администрации крымской столицы.

Городские власти просят симферопольцев и гостей столицы учитывать эту информации при планировании маршрутов. Также сообщается, что из-за обрезки деревьев возможны временные перебои с электроснабжением.