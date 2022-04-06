В Симферополе – временное перекрытие движения по улице Сергеева-Ценского

Вниманию автомобилистов! В Симферополе — временное ограничение движения транспортных средств по улице Сергеева-Ценского. Причина – не ремонт дороги, а «проведение торжественного мероприятия».

Движение транспортных средств будет ограничено с 7:00 до 13:00 7 апреля на месте проведения мероприятия по улице Сергеева-Ценского на участке от ул. Кавказская до ул. Севастопольская. На участке будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора. Просим жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу, — сообщили в администрации крымской столицы.