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В Симферополе – временное перекрытие движения по улице Сергеева-Ценского

В Симферополе – временное перекрытие движения по улице Сергеева-Ценского

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:46 06.04.2022

Вниманию автомобилистов! В Симферополе — временное ограничение движения транспортных средств по улице Сергеева-Ценского. Причина – не ремонт дороги, а «проведение торжественного мероприятия».

Движение транспортных средств будет ограничено с 7:00 до 13:00 7 апреля на месте проведения мероприятия по улице Сергеева-Ценского на участке от ул. Кавказская до ул. Севастопольская. На участке будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора. Просим жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу, — сообщили в администрации крымской столицы.

 

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