В Симферополе вручили одаренным учащимся денежные сертификаты

Заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина вручила ученикам городских школ заслуженные сертификаты в номинациях — «Юные исследователи и эрудиты», «Искусство» и «Спортивные достижения».

На сегодняшний день в школах крымской столицы 48 502 ученика, но только вы были удостоены получить премию главы администрации Симферополя. Я благодарю вас за умение приложить усилия для осуществления той или иной мечты. Для того чтобы чего-то достичь, нужно трудится, уметь жить и работать в коллективе, иметь знания и стремиться обучаться новому. В эти предновогодние дни желаю каждому осуществления всего задуманного, высоких достижений, а также здоровья и благополучия семьям, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Татьяну Сухину.