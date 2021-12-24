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В Симферополе вручили одаренным учащимся денежные сертификаты
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе вручили одаренным учащимся денежные сертификаты

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 19:45 24.12.2021

Заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина вручила ученикам городских школ заслуженные сертификаты в номинациях — «Юные исследователи и эрудиты», «Искусство» и «Спортивные достижения».

На сегодняшний день в школах крымской столицы 48 502 ученика, но только вы были удостоены получить премию главы администрации Симферополя. Я благодарю вас за умение приложить усилия для осуществления той или иной мечты. Для того чтобы чего-то достичь, нужно трудится, уметь жить и работать в коллективе, иметь знания и стремиться обучаться новому. В эти предновогодние дни желаю каждому осуществления всего задуманного, высоких достижений, а также здоровья и благополучия семьям, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Татьяну Сухину.

 

В Симферополе вручили одаренным учащимся денежные сертификаты

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