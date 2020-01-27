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В Симферополе - Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
иллюстрация: primamedia.ru

В Симферополе — Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:52 27.01.2020

Сегодня, 27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» на территории железнодорожного вокзала Волонтеры Победы раздают информационные материалы, освещающие события блокады Ленинграда. Симферополь также поддержит акцию театральной постановкой «Непобедимый Ленинград» и инсталляцией, посвященной оккупированному городу.

2020 год объявлен по всей стране Годом памяти и славы – в течение всего года мы вспоминаем людей, которые пожертвовали своей жизнью ради нашего мирного неба над головой. Благодаря сохранению исторической памяти, подвиг каждого из них останется жить — в наших сердцах.  Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» открыла этот год – она призвана напомнить о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны. Эта акция – то немногое, что мы можем сделать сегодня, чтобы отдать дань уважения ленинградцем: блокада навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений, — отмечает руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерину Круглову.

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», открывающая Год памяти и славы 2020, проходит во всех регионах России. Старт акции был дан в Санкт-Петербурге 18 января во время визита президента РФ Владимира Путина на масштабную трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну». 

СПРАВКА: Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 000 000 человек, к концу блокады осталось лишь 557 700, по последним подсчетам в блокадном Ленинграде погибло около 1 500 000 человек. Причем подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. 150 000 артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.

В Симферополе - Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

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