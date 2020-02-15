В Симферополе вспоминали Афганистан. 15 февраля — годовщина вывода советских войск

15 февраля у мемориала «Крымчанам, погибшим в Афганистане», состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков, посвящённая 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Сегодня вся страна отдаёт дань уважения участникам боевых действий в Афганистане. Эта памятная дата — напоминание не только о кровопролитной и жестокой войне, но и о мужестве воинов, которые в нечеловеческих условиях сохраняли верность чести и воинской присяге. Они являются примером беззаветного патриотизма, на который должно равняться молодое поколение. Каждый гражданин должен помнить и чтить подвиг героев, которые исполнили свой воинский долг перед Отечеством, защищая его интересы, — цитирует пресс-служба главу администрации Елену Проценко.

Традиционно память о десятках тысяч советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, почтили минутой молчания и оружейным залпом, а также возложили цветы к мемориалу крымчанам, погибшим в Республике Афганистан.

После митинга у памятника воинам, погибшим в Афганистане, в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялся концерт, посвященный памятной дате.

СПРАВКА: Ровно 31 год назад, 15 февраля 1989 года, из Афганистана вышел последний советский солдат. Операция по возвращению ограниченного контингента советских войск, более 10 лет находившегося в этой стране и выполнявшего интернациональный долг, началась в мае 1988 года и завершилась 15 февраля 1989 года. Теперь эта дата отмечается в России ежегодно как День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В афганской войне приняли участие более пяти тысяч крымчан. 169 из них — погибли, трое пропали без вести, 187 стали инвалидами. Двое крымчан удостоены звания Героя Советского Союза, 24 — награждены орденом Боевого Красного Знамени, 426 — Орденом Красной Звезды, 473 — медалью «За отвагу», 327 — медалью «За боевые заслуги».

фото: пресс-служба администрации Симферополя