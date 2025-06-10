В Симферополе встретили 20-миллионного пассажира поезда «Таврия»

Ко мне подошел начальник поезда, я даже сначала подумал, может что-то случилось, может, дочка что-то натворила, — улыбается юбиляр. — Это интересно, радостно. Никогда со мной подобного не случалось. Я даже в лотереях не выигрывал никогда.

20-миллионного пассажира определили при помощи компьютерной программы, которая вычислила, что он будет ехать в поезде №316 Адлер – Симферополь. На железнодорожном вокзале в крымской столице его встречали представители компании-перевозчика. Помимо сувениров, Илье вручили сертификат с 99% скидкой на проезд в поезде «Таврия» по любому направлению туда-обратно.

Начальник управления обособленного подразделения «Крым» компании «Гранд Сервис Экспресс» Альберт Садретдинов отметил, что, поезд №315/316 – один из самых популярных. Он ежедневно курсирует между Адлером и Симферополем. C начала 2025 года на нем перевезено 166,7 тысяч пассажиров.

А лидирует традиционно Москва – именно оттуда курсирует наибольшее количество поездов. Многие выбирают маршруты с возможностью комфортного совмещения с авиаперелетами. Так, пассажиры могут пересаживаться на рейсы в аэропортах Адлера, Минеральных Вод, а теперь и Владикавказа.

В летний период количество составов увеличивают: в этот сезон на крымские маршруты выйдут 21 поезд и 3 беспересадочные группы вагонов. География перевозок охватывает больше половины регионов России, а маршрутная сеть продолжает расширяться.

Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. В состав включены купейные и плацкартные вагоны. Как подчеркивают в компании, состав может стать «палочкой-выручалочкой» для пассажиров из-за доступности билетов.

источник: РИА Новости Крым