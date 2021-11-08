В Симферополе введен режим «повышенной готовности» из-за грядущей непогоды

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного арктического фронта 9 – 10 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. В восточной и центральной части полуострова — очень сильные дожди, ночью 10 ноября со снегом. Также ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/сек. Возможны порывы до 27 м/с, в также понижение температуры на 10-12 градусов. В Симферополе уже готовятся к непогоде. Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, в городе введен режим «повышенной готовности», в связи с ухудшением погодных условий.

Департаменту городского хозяйства администрации и МБУ «Город» поручено:

— организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения;

— предусмотреть резерв техники и горюче-смазочных материалов для ликвидации последствий подтоплений, дорожных заторов, камнепадов и селей;

— обеспечить информационный обмен с взаимодействующими службами через единые дежурно-диспетчерские службы;

— рассмотреть вопрос укрепления береговых полос в местах возможных подтоплений.

Коммунальным и транспортным предприятиям рекомендовано:

— перевести силы и средства в режим повышенной готовности;

— содержать в готовности автомобильную технику и иную специализированную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных ЧС, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев;

Руководителям ресурсоснабжающих организаций – обеспечить готовность сил и средств к своевременному оперативному реагированию на ситуации, возникающие на подведомственных сетях снабжения.

Также в администрации Симферополя заявили о готовности к развертыванию пунктов временного размещения и приему пострадавшего населения.

Отдельное распоряжение дано ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» в части заблаговременного проведения оповещения МКУ ЕДДС города Симферополя о сбросах воды по руслу реки Салгир.

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