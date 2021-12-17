В Симферополе выбрали лучшего учителя. Географ из 24-й школы — вне конкуренции

И глобус у победителя географа точно есть.

В Симферополе подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Он стартовал в октябре этого года. В конкурсе приняли участие 12 педагогов крымской столицы.

Сегодня мы чествуем лучших педагогов столицы Крыма, настоящих мастеров своего дела! Именно вы — настоящий образец профессионализма, компетентности и трудолюбия, — отметила заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксёнова.

Организаторы отмечают: участие в конкурсе стало настоящим испытанием для учителей. Они проявляли себя в следующих заданиях: методическое портфолио, эссе на тему «Моя педагогическая философия», интернет-ресурс, методический семинар, конкурсный урок, внеурочное занятие, мастер-класс, образовательный проект, публичная лекция и круглый стол образовательных политиков.

Это был месяц огромной ответственности и волнения. Вы получили огромный опыт, усовершенствовали свои профессиональные навыки, который помогут в вашей дальнейшей работе, — обратилась к финалистам заместитель главы администрации Симферополя — начальник управления образования Татьяна Сухина.

Результат финала неожиданный: впервые абсолютным победителем муниципального этапа стал мужчина. Лучший педагог Симферополя этого года — учитель географии школы № 24 Валентин Пронин. Теперь он будет представлять крымскую столицу на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Фото: пресс-службы горсовета и администрации Симферополя.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!