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В Симферополе выбрали лучшего учителя. Географ из 24-й школы — вне конкуренции

В Симферополе выбрали лучшего учителя. Географ из 24-й школы — вне конкуренции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 17.12.2021

И глобус у победителя географа точно есть.

В Симферополе подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Он стартовал в октябре этого года. В конкурсе приняли участие 12 педагогов крымской столицы.

Сегодня мы чествуем лучших педагогов столицы Крыма, настоящих мастеров своего дела! Именно вы — настоящий образец профессионализма, компетентности и трудолюбия, — отметила заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксёнова.

В Симферополе выбрали лучшего учителя. Географ из 24-й школы — вне конкуренции

Организаторы отмечают: участие в конкурсе стало настоящим испытанием для учителей. Они проявляли себя в следующих заданиях: методическое портфолио, эссе на тему «Моя педагогическая философия», интернет-ресурс, методический семинар, конкурсный урок, внеурочное занятие, мастер-класс, образовательный проект, публичная лекция и круглый стол образовательных политиков.

Это был месяц огромной ответственности и волнения. Вы получили огромный опыт, усовершенствовали свои профессиональные навыки, который помогут в вашей дальнейшей работе, — обратилась к финалистам заместитель главы администрации Симферополя — начальник управления образования Татьяна Сухина.

В Симферополе выбрали лучшего учителя. Географ из 24-й школы — вне конкуренции

Результат финала неожиданный: впервые абсолютным победителем муниципального этапа стал мужчина. Лучший педагог Симферополя этого года — учитель географии школы № 24 Валентин Пронин. Теперь он будет представлять крымскую столицу на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».

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В Симферополе выбрали лучшего учителя. Географ из 24-й школы — вне конкуренции

Фото: пресс-службы горсовета и администрации Симферополя.

В Симферополе выбрали лучшего учителя. Географ из 24-й школы — вне конкуренции

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