В Симферополе выявили очередные «резиновые квартиры»

Очередные «резиновые квартиры» в Симферополе выявили инспекторы миграционной службы и сотрудники участковых инспекторов полиции УМВД России в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства.

Выявлено три факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Установлено, что 27-летний ранее судимый за имущественные и наркопреступления житель города Симферополя незаконно зарегистрировал по месту своего проживания трех граждан Узбекистана, заведомо зная, что проживать они там не будут. По месту жительства 36-летнего также ранее судимого мужчины незаконно зарегистрировано 27 иностранных граждан, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Третий эпизод преступной деятельности зарегистрирован с участием 41-летней жительница города Симферополя, которая в нарушение действующего законодательства зарегистрировала по месту своего жительства двух граждан Узбекистана.

Как установлено, подозреваемые направили в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания, тем самым осуществив фиктивную постановку на учет, не имея намерений предоставить им жилое помещение для проживания. Таким образом, своими умышленными действиями они совершили действия, непосредственно направленные на создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

На момент проверки иностранные граждане, состоящие на миграционном учете, а также их личные вещи в жилых помещениях по указанным адресам отсутствовали. Их соседи пояснили, что помимо хозяев, иных граждан, на территории домовладения никогда не видели.

В отношении указанных лиц дознавателями отдела полиции № 2 «Киевский», отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Полиция предупреждает: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если вам известны аналогичные факты, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона).