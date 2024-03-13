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В Симферополе вынесен приговор по делу о хищении у пожилых людей более полутора миллиона рублей

В Симферополе вынесен приговор по делу о хищении у пожилых людей более полутора миллиона рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:53 13.03.2024

В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Севастополя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что подсудимый входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров. Участники группы звонили пожилым людям, которым сообщали ложные сведения о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба. Подсудимый встречался с пожилыми людьми, которые передавали ему свои сбережения. Общий размер ущерба, причиненного 3 гражданам, составил более 1,5 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре РК.

Киевский районный суд Симферополя, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба, причиненного преступлениями.

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