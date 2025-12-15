В Симферополе высадили 322 дерева

Специалисты МБУ «Горзеленхоз» завершили компенсационную высадку деревьев на улицах крымской столицы. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Мария Бороненкова. По её информации, заключительный этап работ проведён на улицах Киевская и Севастопольская. Озеленение выполнено на участках, где ранее были удалены аварийные или сухостойные деревья.

Видовой состав новых насаждений подобран с учётом климатических особенностей Симферополя. Высажены такие породы, как каштан, платан, липа, клён, а также слива Писсарди, — отметила Мария Бороненкова.

Для посадки использованы саженцы категории «крупномер» высотой от 3,5 до 4,5 метра и возрастом 12–14 лет. Это обеспечивает визуальный эффект и способствует лучшей адаптации деревьев в городских условиях.

Параллельно сотрудники МБУ «Горзеленхоз» приступили к подготовке к весеннему сезону 2026 года. В сквере в районе улиц Казанская и Толстого уже высажены луковичные растения. В ближайшее время работы продолжатся на площади Ленина, где планируется высадить порядка 12 тысяч луковиц цветов для создания сезонного цветочного оформления.

Всего в рамках подготовки к весне в Симферополе предусмотрена высадка около 40 тысяч тюльпанов и нарциссов.

