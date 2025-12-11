В Симферополе — высадка 40 тысяч тюльпанов и нарциссов

Всего в рамках подготовки к весне планируется высадить порядка 40 тысяч единиц луковичных растений на городских клумбах. Работы будут выполняться поэтапно, — отметила Мария Бороненкова.
Параллельно подрядные организации МБУ «Горзеленхоз» завершают программу компенсационной высадки зеленых насаждений. Деревья (каштаны, липы, платаны) уже высажены на улицах Александра Невского, Толстого, а также на проспектах Кирова и Победы. До 15 декабря 2025 года заключительный этап высадки деревьев будет проведен на улицах Киевской и Севастопольской, что завершит соответствующие работы в текущем году.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
