В Симферополе высаживают хризантемы и просят граждан… не красть цветы

Сегодня в Симферополе, в сквере имени Валерия Ермака высажено более 200 кустов хризантем. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

Жителей и гостей крымской столицы мы просим бережнее относиться к высаженным растениям в городе. В последнее время зафиксировано несколько случаев порчи и кражи кашпо с цветами, которые установлены вдоль центральных улиц Симферополя, — отметила она.

Всего в крымской столице сотрудники МБУ «Горзеленхоз» высадили этой осенью свыше 4 000 кустов хризантем.

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