Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе высаживают хризантемы и просят граждан… не красть цветы
актуально в республике
В Симферополе высаживают хризантемы и просят граждан... не красть цветы

В Симферополе высаживают хризантемы и просят граждан… не красть цветы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:31 22.10.2024

Сегодня в Симферополе, в сквере имени Валерия Ермака высажено более 200 кустов хризантем. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

В Симферополе высаживают хризантемы и просят граждан... не красть цветы

Жителей и гостей крымской столицы мы просим бережнее относиться к высаженным растениям в городе. В последнее время зафиксировано несколько случаев порчи и кражи кашпо с цветами, которые установлены вдоль центральных улиц Симферополя, — отметила она.

В Симферополе высаживают хризантемы и просят граждан... не красть цветы

Всего в крымской столице сотрудники МБУ «Горзеленхоз» высадили этой осенью свыше 4 000 кустов хризантем.

Узнайте больше:  В симферопольском парке имени Юрия Гагарина продолжается высадка хризантем

В Симферополе высаживают хризантемы и просят граждан... не красть цветы

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство в Крыму

благоустройство в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.