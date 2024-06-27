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В Симферополе высаживают летние цветы
скрин видео: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе высаживают летние цветы

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:59 27.06.2024

В Симферополе продолжают работы по озеленению крымской столицы. Сегодня сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горозеленхоз» высаживают цветы на ул. Севастопольская. Об этом сообщила директор учреждения Мария Бороненкова.

Очередным этапом озеленения крымской столицы стали работы по высадке однолетних цветов на улице Севастопольская

В рамках проводимых работ была украшена одна из больших городских клумб. На ней было высажено порядка 60-ти кустов бордюрной розы и около 25 саженцев канн. Эти работы призваны не только создать привлекательный облик городской среды, но и улучшить экологическую обстановку в данном районе. Сегодня сотрудниками учреждения высажено порядка 3000 летних цветов, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Марию Бороненкову.

Продолжая благоустройство и озеленение, администрация Симферополя делает город более комфортным и привлекательным для жителей и гостей. Такие преобразования способствуют повышению качества городской среды и улучшению экологической ситуации.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя

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