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В Симферополе выявляли нарушителей миграционного законодательства

В Симферополе выявляли нарушителей миграционного законодательства

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:02 27.03.2025

Сотрудники УМВД России по г. Симферополю при содействии коллег из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым и силовой поддержки спецподразделения Росгвардии проверили законность нахождения иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности на территории полуострова.

В ходе проведения мероприятий на одном из столичных оптово-розничных рынков сотрудниками полиции проверено более 20 иностранных граждан.

В результате рейда, в отношении 41-летнего гражданина Азербайджана составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1.1. ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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Полиция информирует: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1126 от 30 декабря 2024 года, иностранные граждане и лица без гражданства могут в упрощенном порядке урегулировать свой правовой статус на территории Российской Федерации до 30 апреля 2025 года.

С текстом Указа Президента Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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