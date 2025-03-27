В Симферополе выявляли нарушителей миграционного законодательства

В ходе проведения мероприятий на одном из столичных оптово-розничных рынков сотрудниками полиции проверено более 20 иностранных граждан.

В результате рейда, в отношении 41-летнего гражданина Азербайджана составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1.1. ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Полиция информирует: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1126 от 30 декабря 2024 года, иностранные граждане и лица без гражданства могут в упрощенном порядке урегулировать свой правовой статус на территории Российской Федерации до 30 апреля 2025 года.

С текстом Указа Президента Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым