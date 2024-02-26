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В Симферополе за нелегальный игорный бизнес в суде ответили аж 10 человек
Иллюстрация: grif-vrn.ru

В Симферополе за нелегальный игорный бизнес в суде ответили аж 10 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:33 26.02.2024

В Симферополе вынесен приговор в отношении 10 крымчан, обвиняемых в незаконной игорной деятельности с извлечением прибыли в размере 70 млн. рублей.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), — отметили в прокуратуре Крыма.

В суде установлено, что один из подсудимых создал и возглавил преступное сообщество, к участию в своих противоправных действиях привлек еще 30 человек. С середины 2021 года подсудимые, зная, что на территории региона игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в 6 помещениях в городах Симферополе, Керчи и Ялте, в которых организовали проведение азартных игр.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена работниками правоохранительных органов, игровое оборудование изъято из незаконного оборота. В результате их преступной деятельности был получен доход в сумме более 70 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил двух подсудимых к 3 годам лишения свободы условно с испытательными сроками на 1 год 6 месяцев, остальным подсудимым назначены штрафы.

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Уголовные дела в отношении еще 21 человека находятся на рассмотрении в суде.

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