В Симферополе за пьяную езду конфискован автомобиль местного жителя

Прокуратура Киевского района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в феврале текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Шкода Румстер». Двигаясь по одной из улиц в городе Симферополе, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 3 года. Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.