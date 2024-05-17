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В Симферополе за пьяную езду конфискован автомобиль местного жителя
Фото: прокуратура РК

В Симферополе за пьяную езду конфискован автомобиль местного жителя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:07 17.05.2024

Прокуратура Киевского района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в феврале текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Шкода Румстер». Двигаясь по одной из улиц в городе Симферополе, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 3 года. Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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