В Симферополе «за руку» с поличным поймали очередного закладчика наркотиков

Сотрудниками батальона патрульно-постовой службы УМВД России в Симферополе на улице Молодых Подпольщиков при осуществлении закладок с наркотическим веществом задержан с поличным 25-летний местный житель.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место совершения преступления, обнаружила 14 закладок, спрятанных мужчиной. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование порошкообразные вещества содержат психотропное вещество амфетамин, наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, мефедрон и таблетки МДМА. Общая масса наркотических средств – 45,88 г. Масса каждого из найденных веществ, согласно действующему законодательству Российской Федерации, относится к крупным размерам, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму