В Симферополе за сутки выявили два факта хранения наркотиков в крупном размере

В Симферополе за сутки два факта хранения наркотиков в крупном размере задокументировали сотрудники полиции.

В первом случае сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 38-летний местный житель, который при виде полицейских попытался выбросить полимерные колпачки с наркотическим веществом. По месту жительства данного гражданина сотрудниками полиции был произведен осмотр, в ходе которого обнаружены и изъяты две пластиковые колбы с кристаллическим веществом. Согласно заключению криминалистикой экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «метилэфидрон» (так называемая «соль») общей массой 5,52 грамма и метамфетамин массой 0,04 грамма, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Во втором случае, сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым был остановлен легковой автомобиль, на пассажирском сидении которого находился 32-летний местный житель. У пассажира в ходе личного досмотра в кармане куртки полицейскими был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет.

Согласно заключению криминалистикой экспертизы, изъятое вещество является наркотиком, так называемой «солью» общей массой 1,93 грамма, — озвучили детали в пресс-службе ведомства.

Следственными органами УМВД России по г.Симферополю по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере, совершенные в крупном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.