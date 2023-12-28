В Симферополе задержали 15-летнего «курьера» — подручного онлайн-мошенников

В Симферополе сотрудники полиции установили подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали две пенсионерки.

Жертвами злоумышленника стали 87-летняя и 79-летняя женщины, которым на стационарные телефоны позвонил неизвестный и сообщил о том, что их близкие родственники попали в ДТП, и необходимы денежные средства для проведения операции и возмещения ущерба пострадавшим. Женщины передали приехавшему курьеру — молодому человеку, все имеющиеся сбережения. Причиненный ущерб составил 300 тыс. рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в короткие сроки установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался несовершеннолетний местный житель, — сообщили в МВД по РК.

15-летний подросток пояснил, что нашел «подработку» курьером в сети Интернет. Выполняя указания «работодателя», забирал денежные средства по конкретному адресу, после чего перечислял их на указанный банковский счет. За это получал денежное вознаграждение в размере 10 % от общей суммы похищенного.

Сотрудники полиции изъяли у подростка 30 тыс. рублей, полученные им за выполненную «работу» курьера.

В настоящее время подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Симферополю. С ним и его родителями проводятся профилактические беседы. Материалы переданы на рассмотрение в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полицейскими устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.