В Симферополе задержали афериста, похитившего 5 млн рублей под видом продажи оборудования для майнинга

Объявление о продаже аппаратуры по выгодной цене она нашла через популярный интернет-сервис. Связалась с продавцом, договорилась о сделке, перевела денежные средства, но товар так и не получила. Общий ущерб составил более 5 миллионов рублей. За два года оперативники провели большую работу, чтобы установить местонахождение злоумышленника – 38-летнего жителя г. Екатеринбурга. Желая избежать ответственности, он регулярно менял адреса проживания. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали его в г. Евпатории, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.