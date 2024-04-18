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В Симферополе задержали афериста, похитившего 5 млн рублей под видом продажи оборудования для майнинга
иллюстрация: pikist.com

В Симферополе задержали афериста, похитившего 5 млн рублей под видом продажи оборудования для майнинга

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:51 18.04.2024

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю в Республике Крым раскрыто мошенничество, совершённое в 2022 году под предлогом поставки оборудования для майнинга криптовалюты. Его жертвой стала местная жительница.

Объявление о продаже аппаратуры по выгодной цене она нашла через популярный интернет-сервис. Связалась с продавцом, договорилась о сделке, перевела денежные средства, но товар так и не получила. Общий ущерб составил более 5 миллионов рублей. За два года оперативники провели большую работу, чтобы установить местонахождение злоумышленника – 38-летнего жителя г. Екатеринбурга. Желая избежать ответственности, он регулярно менял адреса проживания. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали его в г. Евпатории, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственной частью Управления МВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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