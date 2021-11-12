В Симферополе задержали группу лиц, подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Симферополю в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации задержана группа из шести человек.

Полицейские установили, что 33-летний местный житель получил 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей посредством двух закладок в лесном массиве Симферопольского района. Мужчина, как организатор, передал купюры пятерым знакомым для дальнейшего распространения. Соучастники сбывали банкноты в магазинах, на рынках и оплачивали услуги такси и доставки еды. Договорённость между злоумышленниками состояла в том, что после реализации фальшивых денег, организатору возвращалось 4 тысячи рублей, а сдачу подельники оставляли себе. Полицейскими по местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие вину каждого из них, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Одна из задержанных указала торговые точки, где она сбывала фальшивые денежные купюры. Большая часть поддельных банкнот изъята и приобщена к материалам уголовного дела.

Следователем следственного управления УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Сотрудники полиции Республики Крым обращают внимание!

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

не разменивайте купюры незнакомым лицам;

при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

не покупать валюту с рук, даже если предлагают обмен по выгодному курсу;

если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь её сбыть — немедленно обратитесь в полицию;

совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны;

если вам пытаются сбыть поддельную купюру, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, его автотранспорт и позвоните в отдел полиции.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым