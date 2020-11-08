В Симферополе задержали «карманницу». Оказалось — иностранка

В территориальный отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 54-летней местной жительницы: на Кубанском рынке неизвестный из открытого кармана её сумочки похитил семь тысяч рублей и две банковские карты.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали ранее не судимую 34-летнюю гражданку сопредельного государства. От женщины получены признательные показания. По словам злоумышленницы, денежные средства она потратила на собственные нужды, а банковские карты выбросила, так как заявительница успела их заблокировать, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Для того, чтобы обезопасить себя от воров-карманников, соблюдайте следующие правила:

не носите с собой лишние наличные деньги – старайтесь пользоваться формами безналичного расчета за крупные покупки.

не складывайте много купюр в один кошелек или в один карман, тем более наружный. Разложите их по разным местам. Используйте застегивающиеся внутренние карманы одежды.

позаботьтесь о том, чтобы портмоне и кошельки не выделялись из одежды, не лежали в сумке поверх всех остальных вещей, привлекая тем самым внимание.

используйте нагрудные или поясные кошельки – в этих случаях карманным ворам не удастся действовать незаметно.

будьте внимательны в переполненном транспорте, крупных магазинах и других многолюдных мест.