В Симферополе задержали курьера-закладчика с крупной партией наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Крымского линейного управления МВД России на транспорте задержали 38-летнего жителя Симферопольского района на досмотровом пункте железнодорожного вокзала станции Симферополь. Мужчина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

При личном досмотре в кармане его одежды полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный скотчем, внутри которого находилось 40 полимерных пакетиков с веществом. Экспертиза показала, что содержимое является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой около 32 граммов.

По предварительным данным, задержанный действовал в составе организованной группы, обслуживавшей теневой интернет-магазин. В рамках своей роли «курьера-закладчика» он через мессенджер получал от куратора данные о местах хранения наркотических средств, забирал их из тайников и расфасовывал на закладки. Фотографии и геолокацию тайников он отправлял организатору, получая вознаграждение в криптовалюте.

Получив информацию об очередной партии запрещенных веществ, подозреваемый забрал наркотики из тайника для последующего бесконтактного сбыта на территории Симферополя. После этого он направился на железнодорожный вокзал, где и был задержан оперативниками с поличным, — сообщили в пресс-службе ведомства.