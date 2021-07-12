В Симферополе задержали мошенника – «помогал делать водительские права»

В Симферополе в полицию обратился 33-летний житель одного из сел Симферопольского района. Он сообщил, что некий мошенник, под предлогом помощи в получении водительского удостоверения завладел его деньгами в размере 200 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 63-летний ранее судимый за кражу житель Симферопольского района.

Выяснилось, что мужчина, находясь на одной из автозаправок города, получил от заявителя денежные средства для якобы решения вопроса о получении водительского удостоверения. Потерпевший по своей наивности был уверен, что это возможно сделать неофициально, без сдачи госэкзамена. Полицейским он сообщил, что злоумышленник до настоящего времени свои обязательства не выполнил, а денежные средства не вернул, — сообщили в МВД по РК.

По ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции предупреждают: легально оформить водительское удостоверение граждане можно только в органах МРЭО ГИБДД в соответствии с установленными процедурами. Все остальные схемы являются мошенничеством. Когда Вы совершаете нечестные поступки, пытаясь обойти трудности, нарушая закон, Вы становитесь лёгкой жертвой для более крупного обманщика, чем вы. Если у вас возникли трудности со сдачей экзамена по вождению, возьмите дополнительные занятия для оттачивания своих навыков и попробуйте сдать экзамен снова. Не ищите других путей, предложить решить вашу проблему лёгким способом могут лишь мошенники.