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«Верево Сити»
В Симферополе задержали мошенника – «помогал делать водительские права»
Иллюстрация: ВК

В Симферополе задержали мошенника – «помогал делать водительские права»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:10 12.07.2021

В Симферополе в полицию обратился 33-летний житель одного из сел Симферопольского района. Он сообщил, что некий мошенник, под предлогом помощи в получении водительского удостоверения завладел его деньгами в размере 200 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 63-летний ранее судимый за кражу житель Симферопольского района.

Выяснилось, что мужчина, находясь на одной из автозаправок города, получил от заявителя денежные средства для якобы решения вопроса о получении водительского удостоверения. Потерпевший по своей наивности был уверен, что это возможно сделать неофициально, без сдачи госэкзамена. Полицейским он сообщил, что злоумышленник до настоящего времени свои обязательства не выполнил, а денежные средства не вернул, — сообщили в МВД по РК.

По ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции предупреждают: легально оформить водительское удостоверение граждане можно только в органах МРЭО ГИБДД в соответствии с установленными процедурами. Все остальные схемы являются мошенничеством. Когда Вы совершаете нечестные поступки, пытаясь обойти трудности, нарушая закон, Вы становитесь лёгкой жертвой для более крупного обманщика, чем вы. Если у вас возникли трудности со сдачей экзамена по вождению, возьмите дополнительные занятия для оттачивания своих навыков и попробуйте сдать экзамен снова. Не ищите других путей, предложить решить вашу проблему лёгким способом могут лишь мошенники.

В Симферополе задержали мошенника – «помогал делать водительские права»

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