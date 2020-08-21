В Симферополе задержали мошенника – расплачивался сувенирными купюрами «банка приколов»

В Симферополе в полицию поступило заявление от жителя Белогорского района, о том, что он разменял неизвестному мужчине 5 000 рублей мелкими купюрами, при этом банкноту не осмотрел и сразу положил в кошелек. На следующий день гражданин обнаружил, что купюра сувенирная («банка приколов»).

Сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 55-летний житель Симферополя. Подозреваемый гражданин дал чистосердечные признательные показания и под контролем сотрудников полиции возместил пострадавшему материальный ущерб в полном объеме, — сообщили в МВД по РК.

Но от наказания предприимчивого симферопольца это не спасет. Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.