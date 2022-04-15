В Симферополе задержали мужчину — «на руках» было 75 свертков. Оказалось — с наркотиками

Сотрудниками батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Симферополю в ходе патрулирования задержан 27-летний местный житель, у которого обнаружено и изъято 75 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство «N-метилэфедрон». Как пояснил задержанный, наркотики он приобрел с помощью сети Интернет для дальнейшей перепродажи в виде закладок. На момент задержания злоумышленник уже успел разложить в тайники часть свёртков. Все тайники оперативники раскрыли, откуда извлекли свертки с наркотическим средством, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем ОП № 3 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания г. Симферополю.

Сотрудники полиции информируют граждан об уголовной ответственности за участие в распространении наркотических средств, и психотропных веществ и просят проявлять активную гражданскую позицию в вопросе выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Обо всех случаях, возможно связанных с распространением запрещенных веществ необходимо сообщать в любое подразделение полиции или по телефону «102». Передать информацию можно на условиях анонимности.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым