реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Симферополе задержали мужчину — «на руках» было 75 свертков. Оказалось — с наркотиками

crimeapress_news



реклама в крыму


В Симферополе задержали мужчину - "на руках" было 75 свертков с наркотиками

В Симферополе задержали мужчину — «на руках» было 75 свертков. Оказалось — с наркотиками

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:35 15.04.2022

Сотрудниками батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Симферополю в ходе патрулирования задержан 27-летний местный житель, у которого обнаружено и изъято 75 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство «N-метилэфедрон». Как пояснил задержанный, наркотики он приобрел с помощью сети Интернет для дальнейшей перепродажи в виде закладок. На момент задержания злоумышленник уже успел разложить в тайники часть свёртков. Все тайники оперативники раскрыли, откуда извлекли свертки с наркотическим средством, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Симферополе задержали мужчину - "на руках" было 75 свертков с наркотиками В Симферополе задержали мужчину - "на руках" было 75 свертков с наркотиками

Следователем ОП № 3 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания г. Симферополю.

Узнайте больше:  Пьяный за рулем, еще и без прав, но со свертком «дури». Невероятный «букет» правонарушений в Сакском районе  

Сотрудники полиции информируют граждан об уголовной ответственности за участие в распространении наркотических средств, и психотропных веществ и просят проявлять активную гражданскую позицию в вопросе выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Обо всех случаях, возможно связанных с распространением запрещенных веществ необходимо сообщать в любое подразделение полиции или по телефону «102». Передать информацию можно на условиях анонимности.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.