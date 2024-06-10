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В Симферополе задержали несовершеннолетнего любителя бесплатных поездок на самокатах

В Симферополе задержали несовершеннолетнего любителя бесплатных поездок на самокатах

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:09 10.06.2024

В полицию Симферополя поступило заявление от местного индивидуального предпринимателя о краже электросамокатов, которые он сдавал в краткосрочную аренду.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю установлен 14-летний местный житель, который за несколько дней похитил три электросамоката путем повреждения зарядных станций и замков. Накатавшись вдоволь, подозреваемый оставлял транспортные средства по пути следования. Ущерб, причинённый предпринимателю, составил около 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили местонахождение двух транспортных средств, которые вернули законному владельцу.  В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение еще одного электросамоката, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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