В Симферополе задержали несовершеннолетнего любителя бесплатных поездок на самокатах

В полицию Симферополя поступило заявление от местного индивидуального предпринимателя о краже электросамокатов, которые он сдавал в краткосрочную аренду.
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю установлен 14-летний местный житель, который за несколько дней похитил три электросамоката путем повреждения зарядных станций и замков. Накатавшись вдоволь, подозреваемый оставлял транспортные средства по пути следования. Ущерб, причинённый предпринимателю, составил около 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили местонахождение двух транспортных средств, которые вернули законному владельцу. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение еще одного электросамоката, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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