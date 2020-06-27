В Симферополе задержали очередного торговца наркотиками

Сотрудники полиции в ходе проведения в Симферополе оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за имущественные преступления 39-летний местный житель, подозреваемого в сбыте наркотического средства.

Оперативники отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю собрали доказательственную базу по факту сбыта синтетических наркотиков местной жительнице. Согласно заключению криминалистической экспертизы, изъятое у него порошкообразное вещество массой 0,11 грамм содержит в своем составе наркотическое средство метадон, включенное в список № 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». По месту проживания задержанного сотрудниками полиции проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: карманные весы, маленькие пакетики с наслоением белого порошкообразного вещества, а также бумажные свертки с наслоением порошкообразного вещества, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, — отмечают в ведомстве.