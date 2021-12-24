В Симферополе задержали очередного «закладчика» наркотиков — неоднократно судимый

Сотрудниками батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Симферополю на одной из улиц задержан ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

Прохожий привлек внимание полицейских своим поведением: когда стражи порядка направились в его сторону, мужчина выбросил на землю несколько свертков и мобильный телефон.Как выяснилось, в двух пакетиках, перемотанных изолентой, находились наркотики. Экспертизой установлен их состав: каннабис и метадон. Со слов задержанного, он знал, что может быть привлечен к ответственности за хранение запрещенных веществ, поэтому при виде полицейских постарался избавиться от свертков с наркотиками и телефона, в котором были координаты тайников с «закладками», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознавателем ОП № 2 «Киевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными в вопросе пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел обо всех подозрительных случаях и личностях, замеченных на улице или в подъездах жилых домов, возможно осуществляющих распространение или потребление наркотиков.

Передать информацию можно на условиях анонимности по телефону «102», либо телефону доверия МВД по Республике Крым «128». Обезопасьте себя и своих близких от смертельной угрозы! — подчёркивают правоохранители.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

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