В Симферополе задержали подозреваемого в краже дорогостоящего инструмента

Сотрудники железнодорожного районного отдела полиции г. Симферополя в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хищении отбойного молотка стоимостью более 70 тыс. рублей.
Мужчина некоторое время работал в одной из местных управляющих организаций, занимающихся обслуживанием придомовых территорий. Будучи уволенным в сентябре прошлого года, он при помощи украденного ключа от входной двери в подсобное помещение, совершил кражу имущества. Украденное имущество подозреваемый сдал в местный ломбард, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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С тегами: МВД России в Крыму